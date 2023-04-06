اتحاد الطائرة يحتفل بختام الدوري في سدير.. و"السبيعي" يرحب بالضيوف

يحتفل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بختام دوري "جاهز" وتكريم الفرق الفائزة للموسم الرياضي 2022-2023 مساء الاثنين المقبل، على صالة الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر بنادي سدير بجلاجل بعد المباراة الختامية التي ستجمع بطل الدوري الأهلي ونادي الفيصلي والتي سيعقبها الحفل الختامي.