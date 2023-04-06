اتحاد الطائرة يحتفل بختام الدوري في سدير.. و"السبيعي" يرحب بالضيوف

يحتفل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بختام دوري "جاهز" وتكريم الفرق الفائزة للموسم الرياضي 2022-2023 مساء الاثنين المقبل، على صالة الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر بنادي سدير بجلاجل بعد المباراة الختامية التي ستجمع بطل الدوري الأهلي ونادي الفيصلي والتي سيعقبها الحفل الختامي.
وقد رحب رئيس مجلس إدارة نادي سدير بجلاجل سعد السبيعي بضيوف الحفل الختامي وقال: "يتشرف نادي سدير باستضافة حفل كبير في حجم حفل ختام دوري "جاهز" وهنا يجب أن أشكر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور خالد الزغيبي على إقامة الحفل في سدير وهذا بالطبع سيكون حدثاً تاريخياً كبيراً".
وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الاحتفالات الكبرى في المحافظات سيساهم بشكل كبير في انتشار اللعبة وزيادة توهجها.
وأكد اكتمال جميع التجهيزات لاستضافة هذه المناسبة الكبيرة وأضاف: "الصالة جاهزة وهدفنا إظهار المناسبة بشكل لائق وأتمنى التوفيق لفريقي الأهلي والفيصلي في المباراة الختامية".
تتويج الأهلي
يذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري والهلال فاز بالمركز الثاني ويبقى الصراع على المركز الثالث بين الفيصلي والابتسام، ورافق اليرموك فريق الترجي لدوري الدرجة الأولى.
وسيرافق اليوم الختامي نقل مباشر واستديو تحليلي من الناقل الحصري SSC.