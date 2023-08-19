بهدف "الرويلي".. أبها يلحق الهزيمة الثانية بالرائد في دوري روشن

ألحق فريق أبها الأول لكرة القدم، الخسارة الثانية بضيفه الرائد بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024م.
لم تفلح محاولات الفريقين في الشوط الأول من زيارة الشباك وتغيير النتيجة، لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.
في الشوط الثاني ظهرت نوايا الفريقين لزيارة الشباك، وهو ما تحقق لأصحاب الضيافة، بعد مرور 12دقيقة على الانطلاقة، حينما خطف عمر الرويلي هدف الانتصار الوحيد لفريق أبها، مستغلاً عرضية مثالية من المحترف الغيني فرانسوا كامانو، ليضعها داخل الشباك بطريقة جميلة .
بهذه النتيجة حقق أبها أول انتصاراته في الموسم الجديد، مضيفاً أول ثلاث نقاط لرصيده وضعته في المركز الحادي عشر في حين بقي فريق الرائد من دون أي نقطة بالمركز الثامن عشر والأخير.