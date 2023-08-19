بهدف "الرويلي".. أبها يلحق الهزيمة الثانية بالرائد في دوري روشن

ألحق فريق أبها الأول لكرة القدم، الخسارة الثانية بضيفه الرائد بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024م.