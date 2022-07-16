على ملعب رديف القادسية .. الاتفاق يواصل تحضيراته للموسم الجديد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم السبت تدريباته على ملعب رديف القادسية، يأتي ذلك ضمن استعداداته للمرحلة الأولى من تحضيراته للموسم الجديد 2022/23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ثم تدريب المربعات بعد ذلك قسم كارتيرون لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجانب التكتيكي ، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب .
يُذكر أن كارتيرون قد منح اللاعبين الدوليين ( التونسي نعيم السليتي، السويدي روبن كوايسون، حامد الغامدي، إبراهيم محنشي، أحمد الغامدي) راحة إضافية قصيرة نظرًا للمجهود الكبير الذي بذلوه خلال مشاركاتهم الدولية.