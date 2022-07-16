على ملعب رديف القادسية .. الاتفاق يواصل تحضيراته للموسم الجديد

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ثم تدريب المربعات بعد ذلك قسم كارتيرون لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجانب التكتيكي ، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب .