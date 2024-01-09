في نسخته الرابعة غداً.. السوبر الإسباني ينطلق بديربي مدريد في الرياض

وتنطلق البطولة غداً بمواجهة من العيار الثقيل، تجمع ريال مدريد بجاره أتلتيكو مدريد عند العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث يأمل الريال أن يتوّج باللقب الكبير للمرة الثالثة على أراضي المملكة، وهو الذي يشارك في هذه النسخة كونه حاملًا للقب كأس ملك إسبانيا، في الموسم الماضي 2022- 2023، فيما يسعى منافسه أتلتيكو مدريد إلى الفوز باللقب لأول مرة من الأراضي السعودية، بعد مشاركته في النسخة التي أقيمت مطلع العام 2022م، واحتضنتها الرياض، وغادر حينها من نصف النهائي بعد خسارته أمام منافسه أتلتيكو بلباو.