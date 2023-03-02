في الجولة 19 من دوري روشن.. النصر للحفاظ على الصدارة والاتحاد لعبور الخليج

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات، حيث يستضيف فريق الخليج الذي يحل بالمركز الرابع عشر (16 نقطة) نظيره الاتحاد صاحب الترتيب الثاني (41 نقطة)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.