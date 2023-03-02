في الجولة 19 من دوري روشن.. النصر للحفاظ على الصدارة والاتحاد لعبور الخليج

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات، حيث يستضيف فريق الخليج الذي يحل بالمركز الرابع عشر (16 نقطة) نظيره الاتحاد صاحب الترتيب الثاني (41 نقطة)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وفي الوقت ذاته يلعب صاحب المركز11 فريق الرائد (21 نقطة)، مع فريق الاتفاق الذي يحل في المركز الثالث عشر (19 نقطة)، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة.
وفي العاصمة الرياض يستضيف متصدر الترتيب فريق النصر (43 نقطة)، نظيره فريق الباطن متذيِّل الترتيب بـ 6 نقاط فقط (لقاء القمة والقاع)، وذلك على ملعب مرسول بارك في الرياض.
وتختتم لقاءات الجولة غدًا السبت بإقامة لقاءين؛ حيث يلعب فريق ضمك مع فريق التعاون، وذلك على ملعب نادي ضمك. فيما يُقام اللقاء الأخير من الجولة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، ويجمع فريق الشباب بفريق العدالة.