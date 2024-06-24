أنطاليا التركية تجهز منتخب التايكوندو للمشاركات الدولية

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو، مساء الأحد، إلى مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية؛ لتنظيم معسكر إعدادي مغلق.
يأتي ذلك بعد ختام المعسكر الدولي بمدينة أبها، بمشاركة اللاعبين واللاعبات من منتخبات السعودية وفلسطين وروسيا وكازاخستان وأوزباكستان والجابون.
ويضم المعسكر اللاعبة دنيا أبو طالب، واللاعبين: رياض حمدي ويوسف جار وعبدالله المشرف وعبدالرحمن الشهراني وزكريا غالي وأحمد بن قاسم، بإشراف المدرب الروسي قربان بوغداييف.
ويستمر المعسكر حتى يوم 7 يوليو المقبل، قبل المغادرة إلى مدينة تشنتشون الكورية، للمشاركة في بطولة كوريا الدولية ثم العودة لاستكمال برنامج إعداد اللاعبة دنيا أبو طالب لأولمبياد باريس.
من جانبه قال مدير المنتخبات الكابتن ناصر القحطاني: إن أفراد المنتخب وصلوا لمؤشر مطمئن من التكامل الفني واللياقي.
ولفت إلى أن اللاعبة دنيا أبو طالب، تسير وفق برنامج مختلف لتجهيزها لأولمبياد باريس، وقال: إن رئيس الاتحاد العميد شداد العمري، يقف على دقائق التجهيز من خلال متابعته مع الجهازين الفني والإداري إلى جانب اللاعبين وهذا ما يعزز جهودنا.