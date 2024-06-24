أنطاليا التركية تجهز منتخب التايكوندو للمشاركات الدولية

ولفت إلى أن اللاعبة دنيا أبو طالب، تسير وفق برنامج مختلف لتجهيزها لأولمبياد باريس، وقال: إن رئيس الاتحاد العميد شداد العمري، يقف على دقائق التجهيز من خلال متابعته مع الجهازين الفني والإداري إلى جانب اللاعبين وهذا ما يعزز جهودنا.