حقيقة رحيل "غالاردو" عن تدريب الاتحاد الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية عن مستقبل المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مع الاتحاد وعن خطته مع الفريق بالفترة المقبلة.
وأفاد الصحفي الأرجنتيني جيرمان غارسيا غروفا بأن مارسيلو غالاردو، لديه النية للاستمرار في الدوري السعودي حيث إنه يشعر بالراحة والاحترام، كما يعلم أنه سيكون جزءًا مهمًا من تطوير مشروع الاتحاد بالموسم المقبل.
ونفى الصحفي الذي يعمل في "tyc Sports" صحة الأنباء المتداولة عن رحيل غالاردو لتدريب ميلان الإيطالي، أو ترشحه في الانتخابات المقبلة (عام 2025) ليكون النائب القادم لرئيس نادي ريفر بليت.
وأكد الصحفي أن المدرب الأرجنتيني سيحظى مع نادي الاتحاد الموسم المقبل بتدعيم مالي كبير من أجل تعاقدات الصيف.