حقيقة رحيل "غالاردو" عن تدريب الاتحاد الموسم المقبل

وأفاد الصحفي الأرجنتيني جيرمان غارسيا غروفا بأن مارسيلو غالاردو، لديه النية للاستمرار في الدوري السعودي حيث إنه يشعر بالراحة والاحترام، كما يعلم أنه سيكون جزءًا مهمًا من تطوير مشروع الاتحاد بالموسم المقبل.