النصر يعلن المشاركة في بطولة اليابان الدولية

أعلنت إدارة نادي النصر، اليوم الخميس، مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في دورة تجريبية دولية تحتضنها اليابان، خلال الصيف الجاري، إذ يأتي ذلك ضمن تحضيراته للموسم الرياضي المقبل 2023-2024.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "هذا الصيف النصر يطل في اليابان كونوا مستعدين".
وكان وصيف دوري رشون قد تلقى دعوة من منظمي بطولات شرق القارة الآسيوية، لاستضافة الفريق الكروي الأول لكرة القدم خلال الصيف، للمشاركة في دورة تجريبية دولية باليابان.
وبذلك يكون النصر قد وضع الجولة الآسيوية ضمن برنامجه الإعدادي للموسم المقبل، والتي تشهد مشاركة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.
وتضم بطولة اليابان كلًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وانتر ميلان الإيطالي وسيلتك الاسكتلندي وغامبا أوساكا الياباني، وكذلك سيريزو أوساكا، بالإضافة إلى النصر.
يشار أن النصر جاء بالمركز الثاني في نهاية الموسم بترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 67 نقطة، خلف الاتحاد المتوج باللقب.