النصر يعلن المشاركة في بطولة اليابان الدولية

أعلنت إدارة نادي النصر، اليوم الخميس، مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في دورة تجريبية دولية تحتضنها اليابان، خلال الصيف الجاري، إذ يأتي ذلك ضمن تحضيراته للموسم الرياضي المقبل 2023-2024.