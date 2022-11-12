في نسختها الـ13.. البطولة الدولية لجمال الجواد العربي تُواصل فعالياتها

واصلت البطولة الدولية لجمال الجواد العربي فئة B في نسختها الـ13 التي تنظمها مزرعة الصواري بمحافظة جدة، فعالياتها.
وحققت الفرس "نسيم الخالدية" لعبدالله بن عوض العزيزي، المركز الأول في فئة أفراس أعمار 10 سنوات وما فوق.
وجاءت المهرة "ذعذاع رغوان" لمتعب بن منير القحطاني في المركز الأول في فئة أمهار أعمار سنة "أ"، والمهرة "كارم الباهية" لريان بن عبدالرحمن الصيقل المركز الأول فئة أمهار أعمار سنة "ب"؛ فيما حققت المهرة "دبليو أي كنز" لمازن بن شليه الفايدي المركز الأول في فئة أمهار أعمار سنتين "أ"، والمهرة "دي شجي" لهجاس بن هجلان آل هجلان المركز الأول فئة أمهار أعمار سنتين "ب".
وفي فئة أمهار أعمار 3 سنوات جاءت المهرة "ع ج سبران" لسعود عبدالهادي السهلي في المركز الأول، والفحل "حاتم عذبه" للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز في المركز الأول في فئة فحول أعمار 4- 6 سنوات.
وتختتم البطولة فعالياتها اليوم؛ حيث ستأتي أشواطها على النحو التالي: الفئة الحادية عشرة فحول أعمار 7- 9 سنوات، والفئة الثانية عشرة فحول أعمار 10 سنوات، إضافة إلى بطولة المهرات أعمار سنة، وبطولة المهرات أعمار 2- 3 سنوات، وبطولة الأفراس، وبطولة الأمهار أعمار سنة، وبطولة الأمهار أعمار 2- 3 سنوات، بطولة الفحول.