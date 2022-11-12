في نسختها الـ13.. البطولة الدولية لجمال الجواد العربي تُواصل فعالياتها

وجاءت المهرة "ذعذاع رغوان" لمتعب بن منير القحطاني في المركز الأول في فئة أمهار أعمار سنة "أ"، والمهرة "كارم الباهية" لريان بن عبدالرحمن الصيقل المركز الأول فئة أمهار أعمار سنة "ب"؛ فيما حققت المهرة "دبليو أي كنز" لمازن بن شليه الفايدي المركز الأول في فئة أمهار أعمار سنتين "أ"، والمهرة "دي شجي" لهجاس بن هجلان آل هجلان المركز الأول فئة أمهار أعمار سنتين "ب".