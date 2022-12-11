بينهم "ميسي" و"حكيمي" وحارس بولندا.. قصص إنسانية جمعت اللاعبين وأسرهم في مونديال قطر

أبرز اللاعبين الذين تأثروا بوجود أسرتهم إلى جوارهم في قطر، كان نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي كشف عن تأثر أطفاله بنتائج المباريات التي يخوضها المنتخب، موضحًا أن طفله ماتيو دخل في نوبة بكاء بعد الهزيمة من السعودية، في حين ظهر "البرغوث" في مقطع فيديو وهو متأثرًا برد فعل أسرته وفرحتها الشديدة بعد الفوز على أستراليا.