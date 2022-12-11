بينهم "ميسي" و"حكيمي" وحارس بولندا.. قصص إنسانية جمعت اللاعبين وأسرهم في مونديال قطر

يعتبر الدعم العائلي من أهم الأمور التي يجب أن يحظى بها لاعبو كرة القدم، وهذا الدعم في الكثير من الأحيان يكون هو الدافع للتألق وتقديم أفضل المهارات داخل أرض الملعب.
وفي عالم كرة القدم يستحوذ كأس العالم، على اهتمامات عامة الناس من غير المشجعين، حيث تتنافس بقوة منتخبات عدة تضم ألمع النجوم، ومع أهمية الحدث وأهمية الدعم، فقد حرصت أسر عدد من اللاعبين المشاركين في مونديال قطر 2022، على دعمهم لتقديم الأفضل، فكانت النتيجة هي مجموعة رائعة من اللحظات الأسرية التي يمتزج فيها الفرح بالنصر أو الحزن بسبب الهزيمة.
أبرز اللاعبين الذين تأثروا بوجود أسرتهم إلى جوارهم في قطر، كان نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي كشف عن تأثر أطفاله بنتائج المباريات التي يخوضها المنتخب، موضحًا أن طفله ماتيو دخل في نوبة بكاء بعد الهزيمة من السعودية، في حين ظهر "البرغوث" في مقطع فيديو وهو متأثرًا برد فعل أسرته وفرحتها الشديدة بعد الفوز على أستراليا.
وتأثر ميسي بلقطات فيديو عرضه عليه مراسل محطة TyC Sports الرياضية الأرجنتينية، وفيه شاهد ما غمر عائلته من فرحة جنونية بعد تسجيله الهدف الأول بالمرمى الأسترالي، حيث علق على صورهم بقوله: "إنه أول مونديال يدرك فيه أطفالي ما تعنيه بطولة كأس العالم. إنهم يعانون ويعيشونها ويستمتعون بها مثلنا جميعًا".
أمّا البرازيلي نيمار، فقد جمعته لقطة عاطفية مع شريكته عارضة الأزياء جيسيكا توريني، فبعد فوز "راقصي السامبا" برباعية على المنتخب الكوري الجنوبي، اقترب اللاعب ورسم شارة الحب بأصابعه الأربعة مرتين، مرفقتين بقبلتين أرسلهما عبر الأثير إلى ما ظن كثيرون أنها كانت تحية منه لمشجعي المنتخب البرازيلي.
ولكن الحقيقة أن تلك التحية كانت عاطفية، وجهها إلى جيسيكا التي كانت جالسة على مدرجات "إستاد 974"، بالتزامن مع قصة الحب التي تجمعهما منذ فترة قصيرة.
وضرب المدافع الأسترالي الدولي بيلي رايت، مثالًا رائعًا في الوفاء والامتنان لزوجته ووالدتها، فبعد وصول منتخب بلاده لدور الـ16، تفاعل اللاعب مع مرض والدة زوجته، وفضّل عدم الإفراط في الاحتفال رفقة زملائه على أرضية الملعب فرحًا بالتأهل.
وبعد انتهاء المباراة أمام الدنمرك وتأكيد وصول "الكنغر" الأسترالي للدور المقبل في المونديال، قال رايت: "تلقيت للتو رسالة من زوجتي،أود إهداء هذا الفوز إلى زوجتي ووالدتها، التي بصراحة أشعر بقلق بالغ عليها، وأتمنى أن تكون على قيد الحياة حتى الآن".
أما أقوى اللقطات التي جمعت بين اللاعبين وأسرهم كانت من نصيب المدافع المغربي أشرف حكيمي، والذي كان بطلًا لمشهد مؤثر جمعه بوالدته، بعد الفوز المفاجئ على منتخب بلجيكا (2-0) ضمن الجولة الثانيه من مرحلة المجموعات.
وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لأشرف حكيمي وهو يخلع قميصه وتساعده والدته على ذلك، ومن ثم تقبله بصورة عظيمة.
كما ظهر أيضًا سفيان بوفال، متوسط ميدان منتخب المغرب ونادي أنجيه الفرنسي، بعد المباراة، وهو يصعد إلى المدرجات من أجل تقبيل رأس والدته ومعانقتها، فيما قامت الأم بمساعدة ابنها على خلع القميص، الذي أهداها إياه.
وفي لقطة مؤثرة للغاية، ظهر لاعب اليابان، مايا يوشيدا، وهو يبكي بشدة بعد خروج منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم 2022، عقب الهزيمة من المنتخب الكرواتي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات دور الـ16.
وفي مقطع فيديو تم تداوله، ظهر يوشيدا جاثيًا على ركبيته في أرض الملعب يبكي بحرارة، بينما بقي حوله أطفاله الثلاثة الذي راحوا يواسونه ويمسحون دموعه، ما تسبب في هدوء اللاعب الذي ظل ينظر إلى أطفاله وكأنه وجد فيهم السلوى بعد الهزيمة.
وفي مشهد محزن، ظهر فويتشيك تشيزني حارس مرمى منتخب بولندا، وهو يحاول إقناع ابنه بالتوقف عن البكاء بعد الخسارة أمام فرنسا.
وفي مقطع فيديو نشرته شبكة "beIN Sports" القطرية الناقلة لبطولة كأس العالم 2022، ظهر شتشيسني وهو يحتضن نجله الذي يبكي بشكل متواصل بعد الخسارة من فرنسا وتوديع المونديال، حيث حاول اللاعب مسح دموع ابنه أكثر من مرة دون فائدة، قبل أن يحتضنه ويحمله من النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بعيدًا عن الكاميرات.