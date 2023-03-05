"البقوص" توّج الأبطال.. "الشربتلي" بطلًا لكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لقفز الحواجز

وجاء فوز الشربتلي بعد منافسة قوية استطاع خلالها خطف الصدارة برفقة جواده "كانا بيس" دون أخطاء وبزمن 51:29 ثانية، ليحل في المركز الثاني الفارس سعد العجمي على الجواد "فريدوم" بمجموع أربعة أخطاء وبزمن 48:98 ثانية، فيما حل في المركز الثالث الفارس مشاري الحربي على الجواد "كاساكاديلو"، وبمجموع أربعة أخطاء وبزمن 49:07 ثوان.