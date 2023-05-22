برباعية الوحدة.. الخليج ينعش حظوظ البقاء مع الكبار في دوري روشن

أنعش فريق الخليج الأول لكرة القدم من حظوظه في البقاء بدوري المحترفين لموسم آخر بعد فوزه الكبير على مضيفه الوحدة (4-1) مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر الضيوف بافتتاح التسجيل مبكراً منذ الدقيقة العاشرة عبر الظهير بيدروميجيل من تصويبة بعيدة خادعت الحارس منير محمدي قبل أن ترتطم بالقائم الأيمن وتتابع طريقها نحو الشباك .
ولم يكد أصحاب الضيافة يستفيقوا من هدف الأسبقية للضيوف حتى استقبلت شباكهم ثاني الأهداف من تصويبة قوية سددها موراتو أرضية زاحفة من على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 18 وقف الحارس المغربي عاجزاً من منعها دخول الشباك.
رد الضيوف لم يتأخر سوى دقيقتين، حيث تمكن هزاع الغامدي من تقليص النتيجة من تصويبة صاروخية عجز الحارس مروان الحيدري عن التصدي لها لتستقر في شباكه معلنة هدف الوحدة الوحيد.
وعاد الضيوف لفرض أفضليتهم بتسجيل الدولي سوكول الهدف الثالث للخليج من علامة الجزاء احتسبها الحكم فيصل البلوي على المدافع أوسكار دوارتي نتيجة تدخله العنيف على المهاجم الألباني وذلك في الدقيقة 58.
وعاد اللاعب موراتو ليقضي على آمال الوحدة في العودة للمباراة بإحرازه الهدف الرابع من مجهود فردي مميز قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في شباك منير محمدي عند الدقيقة 66 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة رفع الخليج رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد الوحدة عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.