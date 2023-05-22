برباعية الوحدة.. الخليج ينعش حظوظ البقاء مع الكبار في دوري روشن

أنعش فريق الخليج الأول لكرة القدم من حظوظه في البقاء بدوري المحترفين لموسم آخر بعد فوزه الكبير على مضيفه الوحدة (4-1) مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.