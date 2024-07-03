محمد جحفلي رابع المغادرين عن صفوف الهلال

وتمكن صاحب الـ33 عامًا من الفوز بـ18 لقبًا طوال الفترة التي لعبها مع الهلال، حيث حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين 6 مرات، ولقب دوري أبطال آسيا مرتين، ولقب كأس الملك 5 مرات، وكأس السوبر 4 مرات، وكأس ولي العهد مرة واحدة.