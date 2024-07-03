محمد جحفلي رابع المغادرين عن صفوف الهلال

أعلن الهلال، بطل الدوري السعودي للمحترفين، رحيل مدافع الفريق الكروي الأول محمد جحفلي عن صفوفه، بعد نهاية عقده، في ختام منافسات الموسم الماضي.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو لأهداف جحفلي مع الفريق في مقدمتها هدفه الشهير ضد النصر، وعلق عليه: "شكرًا محمد جحفلي".
يُذكر أن محمد جحفلي انضم لصفوف الهلال مطلع عام 2015 خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من صفوف فريق الفيصلي، ودافع عن ألوانه في 218 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع خمسة، طبقًا لإحصاءات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
وتمكن صاحب الـ33 عامًا من الفوز بـ18 لقبًا طوال الفترة التي لعبها مع الهلال، حيث حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين 6 مرات، ولقب دوري أبطال آسيا مرتين، ولقب كأس الملك 5 مرات، وكأس السوبر 4 مرات، وكأس ولي العهد مرة واحدة.
كما أعلن بطل الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، رحيل عدة لاعبين عن صفوفه، من بينهم صالح الشهري وسلمان الفرج ومتعب المفرج، قبل أن يضيف للقائمة محمد الجحفلي.