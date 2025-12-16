الأخضر الأولمبي يتوج بكأس الخليج بعد فوز مستحق على العراق

تُوّج المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم بلقب كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025، بعد فوزه المستحق على نظيره العراقي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، بقيادة الحكم البحريني إسماعيل حبيب.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر السعودي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب عبدالرحمن العبيد في الدقيقة 23 برأسية رائعة، فيما خسر المنتخب العراقي خدمات لاعبه حيدر عبدالكريم الذي تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 43.
وفي مطلع الشوط الثاني، عزز عبدالعزيز العليوة النتيجة بهدفٍ ثانٍ للأخضر، عبر قذيفة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49، ليؤكد تتويج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية للمرة الأولى في تاريخه.