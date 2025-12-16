الأخضر الأولمبي يتوج بكأس الخليج بعد فوز مستحق على العراق

تُوّج المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم بلقب كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025، بعد فوزه المستحق على نظيره العراقي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، بقيادة الحكم البحريني إسماعيل حبيب.