اتحاد الرياضة للجميع يُطلق مبادرة "تحرك معنا" في 13 مدينة حول المملكة

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، اليوم، عن بدء التسجيل في مبادرة "تحرك معنا"، التي تهدف إلى تعزيز ممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدراجات، وبناء مجتمع صحي ونشيط ومستدام.
وستنطلق المبادرة في 29 أكتوبر الجاري في مدينة مكة المكرمة، ويستقطب فيها الاتحاد جميع أفراد المجتمع، لاسيما الأشخاص غير الممارسين للأنشطة البدنية، للمشاركة في هذه البرامج الرياضية.
وتعدّ المبادرة إحدى مبادرات الاتحاد النوعية الموجهة لجميع المواطنين والمقيمين من كافة الفئات العمرية ومختلف مناطق المملكة، وتمثل جزءًا من سلسلة الأنشطة الرياضية التي يعتزم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع تنظيمها خلال الفترة المقبلة، وسيتاح للمشاركين في هذه الفعالية المشي والجري لمسافات تتراوح بين 1 و5 كلم، وركوب الدراجات لمسافة 12 كلم للكبار "رجال وسيدات".
وستتم إتاحة الفرصة لصغار السن للمشاركة في هذه الفعالية، عبر المشي أو الجري لمسافة 1 كلم، كما ستتم تهيئة الفعالية لتتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الأنشطة الرياضية.
ومن المقرر تكريم الفائزين بميداليات وجوائز نقدية وعينية تصل إلى نصف مليون ريال.
وستقام هذه الفعالية في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك الرياض، وجدة، الخبر، أبها، جازان، ينبع، تبوك، عرعر، الجوف، الباحة، عنيزة، ونجران.
تأتي هذه المبادرة امتدادًا للأنشطة الرياضية التي يطلقها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد، والمتمثلة في بناء مجتمع صحي ومستدام.
ودعا الاتحاد جميع الراغبين في المشاركة للتسجيل في هذه الفعاليات الرياضية عبر تطبيق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع "SFA" للأجهزة الذكية، وسيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني لتأكيد عملية التسجيل، وبكافة التفاصيل والمعلومات عن الفعالية.
ويسعى الاتحاد السعودي للرياضة للجميع من خلال هذه الفعالية، إلى تعزيز مشاركة المرأة في شتى الفعاليات الرياضية، إضافة إلى زيادة نسب مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتأتي هذه المبادرة منسجمة مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ حيث يهدف الاتحاد إلى تعزيز ورفع مستويات مشاركة المجتمع في الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية.