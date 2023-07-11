لمدة 3 مواسم.. "الهلال" يوقّع اتفاقية رعاية رسمية مع مشروع THE RIG

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية "سلطان آل الشيخ" عن سعادته بتوقيع اتفاقية الرعاية مع مشروع THE RIG، مبينًا أنها سوف تسهم في دعم مسيرة النادي نحو تحقيق تطلعاته الاستثمارية والرياضية من خلال التكامل مع قطاعات متعددة تنسجم أهدافها بالمجمل فـي دعم مسيرة رؤية السعودية 2030، إضافة إلى أن تلك الرعاية من شأنها أن تعود على المشروع برواج أكبر عبر الاستفادة من شعبية الهلال محليًا وخارجيًا.