لمدة 3 مواسم.. "الهلال" يوقّع اتفاقية رعاية رسمية مع مشروع THE RIG

وقّع نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، اتفاقية رعاية رسمية مع مشروع THE RIG أحد مشروعات صندوق الاستثمارات العامة؛ وذلك بدءًا من الموسم الرياضي المقبل لمدة ثلاثة مواسم رياضية.
وتسهم اتفاقية الرعاية فـي منح "THE RIG" عددًا مـن المزايا المرتبطة بحقوق دعائية وترويجية تهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي في المملكة، ودعم المستوى الاقتصادي للأندية على نحو يمكّنها من تحقيق منجزات رياضية نوعية محليًا وخارجيًا، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعد THE RIG مشروع الواقع في منطقة الخليج العربي أول وجهة سياحية في العالم على منصة بحرية مستوحى طرازها وتصميمها من منصات النفط البحرية، مما يوفر للزوار أنشطة مثيرة ومغامرات جريئة فوق سطح البحر وأسفله، إضافة إلى تجارب فريدة في الضيافة والترفيه، وتتماشى اتفاقية الرعاية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى تطوير قطاعي السياحة والترفيه.
من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية "سلطان آل الشيخ" عن سعادته بتوقيع اتفاقية الرعاية مع مشروع THE RIG، مبينًا أنها سوف تسهم في دعم مسيرة النادي نحو تحقيق تطلعاته الاستثمارية والرياضية من خلال التكامل مع قطاعات متعددة تنسجم أهدافها بالمجمل فـي دعم مسيرة رؤية السعودية 2030، إضافة إلى أن تلك الرعاية من شأنها أن تعود على المشروع برواج أكبر عبر الاستفادة من شعبية الهلال محليًا وخارجيًا.
وأبدى الرئيس التنفيذي لمشروع THE RIG المهندس "رائد بخرجي" سعادته بتوقيع اتفاقية الرعاية الرسمية مع نادي الهلال، واصفًا تلك الخطوة بالبداية الناجحة لعقد الشراكات بين مـشروع THE RIG والعديد من المؤسسات والجهات المرموقة داخل المملكة، مقدمًا مباركته لنادي الهلال وجماهيره بمناسبة توقيع الرعاية المؤمل أن تسهم في تحقيق تطلعاتهم بإحراز المزيد مـن الألقاب والمنافسة محليًا وخارجيًا، وكذلك تجسد أهداف المشروع، ويعود بالنفع علـى القطاعين الرياضي والسياحي.