أخضر الشاطئية الـ 50 عالميًا والسادس آسيويًا وعربيًا

وكانت كرة القدم الشاطئية السعودية عادت للمشاركة مجددًا عام 2019 بعد توقف استمر نحو 5 سنوات، بعد آخر مشاركة كانت في بطولة العرب التي أُقيمت في مدينة شرم الشيخ عام 2014.