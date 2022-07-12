أخضر الشاطئية الـ 50 عالميًا والسادس آسيويًا وعربيًا

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية قفزة كبيرة في التصنيف الشهري للمنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية (Beach Soccer) هي الأعلى في تاريخه، بوصوله إلى المركز رقم 50 عالميًا، متفوقًا على منتخبات سبقته باللعبة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية نشر التصنيف الشهر الحالي (يوليو)، لكل منتخبات كرة القدم الشاطئية، الذي يتصدره المنتخب الروسي، ويليه البرتغالي ثم البرازيلي، واحتل (الأخضر) المركز الـ 50 عالميًا، والمركز السادس آسيويًا وعربيًا.
ويمثل هذا الرقم قفزة هي الأعلى في تاريخ منتخبنا لكرة القدم الشاطئية حيث كان حل في المركز 114 عام 2019، المركز 98 عام 2020 والمركز 95 عام 2021.
وجاءت قفزة (أخضر) الشاطئية في التصنيف العالمي بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة.
وكانت كرة القدم الشاطئية السعودية عادت للمشاركة مجددًا عام 2019 بعد توقف استمر نحو 5 سنوات، بعد آخر مشاركة كانت في بطولة العرب التي أُقيمت في مدينة شرم الشيخ عام 2014.