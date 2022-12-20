النصر يواجه العدالة على ملعبه في النادي.. وإراحة عدد من العناصر لموقعة الهلال

ويسعى الجهاز إلى اختيار القائمة الأساسية لمباراة العدالة، بعد تدريب اليوم بناءً على التقرير المفصل من قبل الجهاز الطبي ومدربي اللياقة؛ كون بعض اللاعبين بحاجة إلى منحهم دقائق أقل من المباريات السابقة، وإراحة بعض اللاعبين في مباراة العدالة لقرب المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الهلال، والتي ستجمعهما في دوري روشن الاثنين المقبل في الجولة العاشرة.