توقيع مذكرة تفاهم تجمع وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العـربية

وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطـار لعمل التعاون المشترك بين الطرفين في تعزيز مكانة اللغة العربية في الرياضة السعودية والعربية والعالمية، إلى جانب التعاون في تنظيم حملات توعوية لدعم اللغة العربية، والتعريف بمكانتها وثقافتها، وذلك باستثمار المناسبات والأحداث الرياضية والبرامج الإعلامية والتعليق الرياضي، وإبراز اللغة العربية والثقافة العربية، بصفتها جزءًا من الهوية الوطنية السعودية في المحافل والمناسبات الرياضية داخل وخارج المملكة.