"الأخضر" يواصل تدريباته في سيلين.. وعودة "حاجي وحامد"

وأجريت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب منتجع سيلين؛ حيث بدأت بتمارين الإحماء، قبل أن يطبق مانشيني تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة بتمارين تقوية في النادي الرياضي عبر محطات مختلفة.