"الأخضر" يواصل تدريباته في سيلين.. وعودة "حاجي وحامد"
واصل المنتخب الوطني، صباح اليوم السبت، برنامجه التدريبي في سيلين بدولة قطر.
وقسّم المدير الفني روبرتو مانشيني، الحصة التدريبية إلى فترتين (صباحية ومسائية).
وأجريت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب منتجع سيلين؛ حيث بدأت بتمارين الإحماء، قبل أن يطبق مانشيني تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة بتمارين تقوية في النادي الرياضي عبر محطات مختلفة.
وانتظم الثنائي "طلال حاجي وريان حامد" في معسكر الأخضر صباح اليوم، وشاركا في الحصة التدريبية الصباحية.
ويواصل "الأخضر" مساء اليوم، برنامجه التدريبي بحصة مسائية على ملعب منتجع سيلين في الخامسة والنصف مساء.
ويلعب المنتخب الوطني السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات: عمان، قرغيزستان، تايلاند.
وتشهد مباراة مانشيني الأولى في كأس آسيا، مواجهةً مع مدرب مخضرم في كرة القدم الآسيوية؛ وهو المدير الفني للمنتخب العماني "برانكو إيفانكوفيتش".