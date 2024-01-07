"دومينجوس سواريز" متحدثًا رسميًّا لشركة نادي الاتحاد

أعلنت شركة نادي الاتحاد تعيين دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي الجديد، متحدثًا رسميًّا باسم الشركة بدءًا مـن اليوم الأحد، الموافق 7 يناير 2024.
ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا لثقة مجلس الإدارة بخبرة أوليفيرا العريقة، التي تمتد لأكثر من عشرين عامًا في مجال الرياضة، وشغل خلالها منصب الرئيـس التنفيذي لنادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم.
وكان أوليفيرا قد تسلَّم مهامه رئيسًا تنفيذيًّا لشركة نادي الاتحاد في أكتوبر الماضي، ويأتي هذا التعيين كخطوة استراتيجيـة للاستفادة من خبراته الدولية لتنويع مصادر الدخل للنادي؛ إذ يسعى مجلـس الإدارة إلى تعزيز عملية التواصل مع الجمـاهير، وضمان تمثيل النادي بصوت واحد، يعكس طموحاته وتطلعاته.