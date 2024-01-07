"دومينجوس سواريز" متحدثًا رسميًّا لشركة نادي الاتحاد

وكان أوليفيرا قد تسلَّم مهامه رئيسًا تنفيذيًّا لشركة نادي الاتحاد في أكتوبر الماضي، ويأتي هذا التعيين كخطوة استراتيجيـة للاستفادة من خبراته الدولية لتنويع مصادر الدخل للنادي؛ إذ يسعى مجلـس الإدارة إلى تعزيز عملية التواصل مع الجمـاهير، وضمان تمثيل النادي بصوت واحد، يعكس طموحاته وتطلعاته.