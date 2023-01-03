بحضور "البلطان".. الشباب يواصل استعداده للقاء الوحدة الخميس المقبل

استهل المدرب حصته التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية متنوعة بإشراف مدرب اللياقة، تلاها بتدريبات فنية في منتصف الملعب خصصها لتطبيق النهج الفني الذي اعتمده للمباراة، واختتمت التدريبات بتمارين على تنفيذ الكرات الثابتة.