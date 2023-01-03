بحضور "البلطان".. الشباب يواصل استعداده للقاء الوحدة الخميس المقبل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ، مرانه الرئيس استعدادًا للقاء الوحدة في الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين ، الخميس المقبل.
بحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، أدى ابيض العاصمة، مساء اليوم الثلاثاء، حصته التدريبية الرئيسة بقيادة المدير الفني مورينو استعدادًا للقاء فريق الوحدة يوم الخميس المقبل.
استهل المدرب حصته التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية متنوعة بإشراف مدرب اللياقة، تلاها بتدريبات فنية في منتصف الملعب خصصها لتطبيق النهج الفني الذي اعتمده للمباراة، واختتمت التدريبات بتمارين على تنفيذ الكرات الثابتة.