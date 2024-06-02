"رونالدو" يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في النقاط بدوري روشن

وقدّم صاحب الـ39عاماً، أداءً استثنائياً منذ انضمامه للدوري السعودي، مطلع يناير 2023، ومنذ ذلك التاريخ لازال اللاعب يحطم الأرقام القياسية، وهذا ما تجسد في الموسم 2023-2024، مع تسجيله 35 هدفاً، وبلغ الرقم الأعلى من الأهداف في تاريخ الدوري لموسم واحد.