"رونالدو" يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في النقاط بدوري روشن
تصدر قائد النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة أكثر اللاعبين حصداً للنقاط مع فرقهم في دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023-24.
وقدّم صاحب الـ39عاماً، أداءً استثنائياً منذ انضمامه للدوري السعودي، مطلع يناير 2023، ومنذ ذلك التاريخ لازال اللاعب يحطم الأرقام القياسية، وهذا ما تجسد في الموسم 2023-2024، مع تسجيله 35 هدفاً، وبلغ الرقم الأعلى من الأهداف في تاريخ الدوري لموسم واحد.
كما أضاف 11 تمريرة حاسمة ليصل بإجمالي مساهماته إلى 46 مساهمة تهديفية (الأعلى أيضاً في تاريخ المسابقة).
ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة (إكس) تدوينة قال فيها:" كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة أكثر 4 لاعبين حصدت مساهماتهم نقاطاً لفرقهم في موسم 2023- 24 ".
وساهم النجم البرتغالي في 23 نقطة من نقاط فريقه في الموسم، والبالغة 82 نقطة، وضعته في مركز الوصافة خلف الهلال.
وحل في المركز الثاني المهاجم الغامبي فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء، والذي ساهم في قرابة نصف نقاط فريقه في مشواره بالدوري، حيث ساهم اللاعب في 20 نقطة، من النقاط الـ44 التي حصدها الفيحاء، واحتل من خلالها المركز التاسع في جدول الترتيب.
وجاء وصيف قائمة هدافي الدوري، الدولي الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال ثالثاً، بمساهمته بـ17 نقطة، فيما حل البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر في المركز الرابع في القائمة، بمساهمته بـ16 نقطة من نقاط فريقه، علماً أن اللاعب غاب عن الملاعب منذ شهر مارس الماضي بسبب الإصابة.