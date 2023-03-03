"لوبيز" لاعب الباطن يهاجم التحكيم: 12 دقيقة وقتًا بدلاً من الضائع لم تحدث حتى في كأس العالم

وقال اللاعب في تصريحات تلفزيونية للناقل الرسمي عقب انتهاء المباراة: "لم أشاهد مثل هذه الدقائق وقتًا بدلاً من الضائع، حتى في كأس العالم. ولو أن فريقًا غير الباطن لما احتُسب عليه كل هذا الوقت".