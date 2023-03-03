رياضة

"لوبيز" لاعب الباطن يهاجم التحكيم: 12 دقيقة وقتًا بدلاً من الضائع لم تحدث حتى في كأس العالم

قال إن الحكم ساهم في تغيير النتيجة لصالح النصر.. والجميع شاهد ماذا قدَّمنا في المباراة
"لوبيز" لاعب الباطن يهاجم التحكيم: 12 دقيقة وقتًا بدلاً من الضائع لم تحدث حتى في كأس العالم
محمد السيد
محمد السيد

شنَّ المحترف الأوروغوياني في صفوف نادي الباطن رينزو لوبيز هجومًا ناريًّا على حكم مباراة فريقه أمام النصر ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتفصيلاً، انتقد اللاعب بشدة احتساب حكم المباراة 12 دقيقة وقتًا بدلاً من الضائع، تمت إضافته إلى الوقت الأصلي للمباراة التي انتهت بفوز النصر (3-1).

وقال اللاعب في تصريحات تلفزيونية للناقل الرسمي عقب انتهاء المباراة: "لم أشاهد مثل هذه الدقائق وقتًا بدلاً من الضائع، حتى في كأس العالم. ولو أن فريقًا غير الباطن لما احتُسب عليه كل هذا الوقت".

وتابع: "من وجهة نظري، الحكم ساهم في تغيير نتيجة المباراة. والجميع شاهد ما قدمنا في المباراة".

وحقَّق النصر فوزًا مثيرًا على الباطن بثلاثة أهداف لهدف. وجاءت أهداف النصر جميعها في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

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