الثلاثاء انطلاق بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في جدة

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السابعة2023، التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل في مدينة جدة.