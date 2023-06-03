الثلاثاء انطلاق بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في جدة

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السابعة2023، التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل في مدينة جدة.
وستقام منافساتها في صالة وزارة الرياضة باستاد الأمير عبدالله الفيصل، بمشاركة 12 منتخبًا، تم توزيعهم على ثلاث مجموعات.
وكانت قرعة النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023، قد أوقعت المنتخب السعودي على رأس مجموعة تضم منتخبات: الجزائر وليبيا والسودان.
وضمت المجموعة الثانية كلًّا من المغرب وجزر القمر والكويت ولبنان؛ فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات مصر وموريتانيا وفلسطين والعراق.