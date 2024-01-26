الشباب والاتحاد مهتمّان بضمّ الكولومبي "ماتيو كاسيرا" مهاجم زينيت سانت بطرسبرغ

ووفقًا لما أفاد به الصحفي "جوليان كابيرا": فإن اللاعب الكولومبي لديه فرصة للعب بالدوري السعودي؛ إذ إنه يمتلك عرضًا من نادي ‎الشباب، ويمكنه أيضًا اللعب لنادي ‎الاتحاد في حال رحيل مهاجمه الحالي "كريم بنزيما".