صافرة الروماني "هاتيجان" تضبط قمة الاتحاد والوحدة

بطلب من نادي الاتحاد، تقرر أن يقود طاقم تحكيمي أجنبي بقيادة الروماني أوفيديو هاتيجان لقاء فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ونظيره الوحدة، الأحد المقبل، في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
جاء ذلك وفقًا لما أكده الحكم الدولي السابق فهد المرداسي، مقدم برنامج (VAR) عبر "SSC NEWS".
وقال "المرداسي": إن هاتيجان هو الحكم الأجنبي الوحيد، في الجولة الثامنة من دوري روشن، حيث ستتكفل بإدارة بقية المباريات طواقم تحكيمية سعودية.
الجدير بالذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما يأتي الوحدة في المركز 11 برصيد 7 نقاط فقط.