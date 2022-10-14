صافرة الروماني "هاتيجان" تضبط قمة الاتحاد والوحدة

بطلب من نادي الاتحاد، تقرر أن يقود طاقم تحكيمي أجنبي بقيادة الروماني أوفيديو هاتيجان لقاء فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ونظيره الوحدة، الأحد المقبل، في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.