عن رابطة اللاعبين.. الاتحاد السعودي يقبل ترشيح "كسار" لغرفة فضّ المنازعات

من جانبه أعرب رئيس غرفة فضّ المنازعات المستشار القانوني فيصل بن عادل أبو خلف، باسمه ونيابةً عن أعضاء الغرفة؛ عن تمنّياته لعبد الرزاق كسار بالتوفيق في مهمته الجديدة، وأن يكون مساهمًا في تطوير عمل الغرفة بما يخدم الكرة السعودية.