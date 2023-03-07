عن رابطة اللاعبين.. الاتحاد السعودي يقبل ترشيح "كسار" لغرفة فضّ المنازعات

قرَّر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبول ترشيح رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين بتعيين عبد الرزاق كسار عضوًا في غرفة فضّ المنازعات، وذلك بناء على الفقرة 24 من المادة 35 للنظام الأساسي للاتحاد، والفقرة 5 من المادة 6 للائحة غرفة فض المنازعات.
ومن المقرَّر أن تتمّ المصادقة على مرشح رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين، عبد الرزاق كسار، من أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
من جانبه أعرب رئيس غرفة فضّ المنازعات المستشار القانوني فيصل بن عادل أبو خلف، باسمه ونيابةً عن أعضاء الغرفة؛ عن تمنّياته لعبد الرزاق كسار بالتوفيق في مهمته الجديدة، وأن يكون مساهمًا في تطوير عمل الغرفة بما يخدم الكرة السعودية.