آل الشيخ يعلن خطة لتطوير ملعب "Kingdom Arena"

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الجمعة خطة لتطوير ملعب "Kingdom Arenaا" بزيادة السعة إلى أكثر من 26 ألف مشجع، وأيضًا تقليص الفترة الزمنية للمداورة بين مباريات فريق الهلال، وفعاليات موسم الرياض إلى 48 ساعة فقط بدلاً من عشرة أيام، من خلال تطبيق تقنية سعودية لتغطية الملعب بألواح من الألمنيوم مزودة بتقنيات للإضاءة، والتغذية، والتهوية؛ للحفاظ على الأرضية.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "الحمد لله، في هذا العهد المبارك بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية -حفظه الله-، هذا التطوير جاهزون لننفذه. الآن سعة الملعب 18800 مقعد، ونحو 1200 مقعد زيادة تكون رايحة للتصوير واللوجستك، وغير مستفاد منها من الجمهور. الآن مع التطوير بنوصل 26700 مقعد جاهزة للجمهور للمشاهدة بأعلى جودة + إضافة عدد 14 بوكس VIP في الجهة المقابلة".
وأضاف: "المفاجأة مو هنا.. إنتو عارفين اتفاقنا معاكم اللي ينص على أن الفعاليات لها الأولوية في إقامتها، وأعرف إنكم أحيانًا تتضايقون ورضاكم يهمنا.. وغير صحيح أن إيجار الملعب 40 مليونًا. صحيح إننا نحصل 40 مليونًا، لكن الهلال يدفع منها 15 فقط، وسمو الأمير الوليد بن طلال متكفل بالـ 25 مليونًا لحقوق تسمية المنشأة بـ Kingdom Arena.. وزاد دخل الهلال بعد الملعب عن دخله السابق بشراكة ناجحة معنا في موسم الرياض وتقويم الرياض".
وتابع: "نرجع لمفاجأتنا اللي تهمكم.. تقنية سعودية خالصة ولأول مرة في الملاعب في العالم سيتم استخدامها واستحداثها في الملعب اللي هي عبارة عن أعمدة مزروعة تحت أرضية الملعب Smart sustainable pitch technology تخرج لتغطية الأرضية بألواح ألمنيوم مزودة بتقنية الإضاءة الزراعية والتغذية والتهوية دون التأثير على أرضية الملعب مما يسمح لنا بتدوير المنشأة خلال 48 ساعة بدلاً من 10 أيام؛ ليسهل لنا وللهلال الاستخدام بأقل تعارض ممكن".
وأشار رئيس هيئة الترفيه: "سيتم تسجيل براءة الاختراع لدى الاتحادات الدولية لكرة القدم.. وأيضًا تطوير الإضاءة وغرف الملابس وغرفة المؤتمرات وغرفة فحص المنشطات والعيادات الطبية واللاونجات المخصصة للجمهور.. على أن يتكفل موسم الرياض بـ 50% من تكاليف التطوير مقابل رعاية بتسمية المدرج بمدرج موسم الرياض لمدة 3 سنوات".
وختم آل الشيخ حديثه: "التطوير يعتبر نقلة نوعية للمنشآت الترفيهية في السعودية، ونقلة في علاقة موسم الرياض بنادي الهلال.. نتمنى كموسم الرياض وتقويم الرياض أن نحوز رضاكم، ونستمتع بليالٍ وأحداث رياضية وترفيهية في هذه المنشأة العملاقة.. جاهزون نسلم خلال 90 يومًا من تعميد نادي الهلال لهذا التطوير ".