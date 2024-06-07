آل الشيخ يعلن خطة لتطوير ملعب "Kingdom Arena"

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الجمعة خطة لتطوير ملعب "Kingdom Arenaا" بزيادة السعة إلى أكثر من 26 ألف مشجع، وأيضًا تقليص الفترة الزمنية للمداورة بين مباريات فريق الهلال، وفعاليات موسم الرياض إلى 48 ساعة فقط بدلاً من عشرة أيام، من خلال تطبيق تقنية سعودية لتغطية الملعب بألواح من الألمنيوم مزودة بتقنيات للإضاءة، والتغذية، والتهوية؛ للحفاظ على الأرضية.