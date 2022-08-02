"الاتحاد السعودي للرياضة للجميع" يطلق النسخة الثانية من برنامج بطولات وألعاب الشباب "نشاطي"

يسعى الاتحاد السعودي للرياضة للجميع -وذلك ضمن مظلة وزارة الرياضة- إلى تكثيف جهوده في الوصول إلى كافة أفراد المجتمع حول المملكة. وذلك كان واضحًا من خلال العديد من المبادرات التي تم إطلاقها وتنفيذها منذ بداية هذا العام 2022؛ حيث إن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هو الجهة الرئيسية لرفع نسبة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لجميع السكان، لتصل إلى 40٪؛ وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.