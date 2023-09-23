بمشاركة "نيمار" و"ميتروفيتش" وبقية المحترفين.. الهلال يحتفل باليوم الوطني السعودي الـ93 "نحلم ونحقق"

شارك لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم في احتفال النادي العاصمي اليوم السبت احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ93 "نحلم ونحقق"، وذلك بمشاركة مدرب الفريق البرتغالي "خيسوس"، والمحترفين الأجانب، يتقدمهم قائد منتخب البرازيل ولاعب الأزرق التاريخي "نيمار"، إلى جانب "ميتروفيتش" و"مالكوم"، و"خاليدو كوليبالي" و"ديلغادو"، و"نيفيز"، والمغربي "ياسين بونو".