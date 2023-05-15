في افتتاح الجولة 27 من دوري روشن.. التعاون بثنائية يؤزم أوضاع الخليج

ضاعف فريق التعاون الأول لكرة القدم جراح مستضيفه الخليج، حين أسقطه بنتيجة 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم عبدالله الشهري.