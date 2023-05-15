في افتتاح الجولة 27 من دوري روشن.. التعاون بثنائية يؤزم أوضاع الخليج

ضاعف فريق التعاون الأول لكرة القدم جراح مستضيفه الخليج، حين أسقطه بنتيجة 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم عبدالله الشهري.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات التعاون المكثفة لزيارة مرمى حارس الخليج مروان الحيدري لكن دون جدوى، وكان الاستحواذ سلبياً.
وفي الشوط الثاني انتفض التعاون، وبادر بزيارة مرمى الخليج عند الدقيقة 60 من خلال رأسية رائعة لـ"توامبا".
وأضاف "كاكو" الهدف الثاني للتعاون، بعد تمريرة ذهبية وصلته من زميله أشرف المهيديوي، عند الدقيقة 67.
كما تصدت عارضة التعاون لتسديدة لاعب الخليج "موراتو" عند الدقيقة 72، فيما شهدت الدقيقة 78 ضياع ركلة جزاء للتعاون من قدم "توامبا ".
بتلك النتيجة بقي التعاون خامساً (46 نقطة)، فيما لازال الخليج يصارع الهبوط، كونه في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة فقط.