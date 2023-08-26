الشباب يبدأ الاستعداد لموقعة النصر.. في الجولة الرابعة من دوري روشن

انطلقت تدريبات أبيض العاصمة، بتمارين في صالة النادي الصحية بإشراف مدرب اللياقة، ثم أدى اللاعبون تمارين إحماء وتسخين ولياقية في الملعب، تلاها المدير الفني "كايزر" بتقسيم الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء ضمك إذ أخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية (غير المشاركين) تمارين فنية وتكتيكية منوعة من خلال مناورة أُقيمت في منتصف الملعب.