انطلاق معسكر أخضر فتيات كرة القدم في جدة

ينطلق المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي لكرة القدم "فتيات"، اليوم الاثنين، في محافظة جدة، ويستمر حتى 30 من الشهر الجاري.
يأتي هذا المعسكر في إطار التحضيرات لمواجهتين وديتين، أمام منتخب طاجيكستان، يومي 25 و29 أكتوبر الجاري، على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
واستدعت المدربة الأسكتلندية باولين هاميل، إلى قائمة المنتخب 22 لاعبة للمشاركة في المعسكر: لولو موسى، فجر سعد، ميان العقيل، دانة أحمد، مايا الزهراني، ياسمين مليباري، مجد العتيبي، تالين محمد، ليان أمير، سهير باطوق، منيرة الغنام، صبا اليحيا، مرام اليحيا، سلاف أحمد، سلمى الزبيدي، لمار محمد، لولو صالح، ريتاج الثبيتي، ليان صالح، وتين الزهراني، فجر السقاف، لمى الشثري.
من جانبها، أعربت مدير إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عالية الرشيد، عن تفاؤلها بشأن المعسكر الحالي.
وقالت: إنه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير كرة القدم النسائية في المملكة، معربة عن أملها في تحقيق المنتخب نتائج إيجابية خلال المباراتين ضد منتخب طاجيكستان.
يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم الهادفة إلى تعزيز المشاركة النسائية وتوفير الدعم اللازم لتحسين الأداء في جميع الفئات السنية.