انطلاق معسكر أخضر فتيات كرة القدم في جدة

واستدعت المدربة الأسكتلندية باولين هاميل، إلى قائمة المنتخب 22 لاعبة للمشاركة في المعسكر: لولو موسى، فجر سعد، ميان العقيل، دانة أحمد، مايا الزهراني، ياسمين مليباري، مجد العتيبي، تالين محمد، ليان أمير، سهير باطوق، منيرة الغنام، صبا اليحيا، مرام اليحيا، سلاف أحمد، سلمى الزبيدي، لمار محمد، لولو صالح، ريتاج الثبيتي، ليان صالح، وتين الزهراني، فجر السقاف، لمى الشثري.