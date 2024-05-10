الأهلي ينهي تحضيراته للشباب ويطير للرياض وفيجا يتخلف عن البعثة

و فور نهاية التدريبات غادرت بعثة الفريق، متجهة نحو العاصمة الرياض، وتقدمها الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، الذي أظهر جاهزية تامة، خلال التدريب الأخير، للمشاركة بصفة أساسية، و النجم الجزائري رياض محرز والبرازيلي فيرمينيو.