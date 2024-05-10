الأهلي ينهي تحضيراته للشباب ويطير للرياض وفيجا يتخلف عن البعثة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريبه الرئيس أمس الجمعة على ملعبه تحضيراً لمواجهة مضيفه الشباب مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.
بدأت الحصة التدريبية باجتماع المدرب الألماني ماتياس يايسله مع اللاعبين، تلاها تدريبات فنية ولياقية، ثم أجرى المدرب عدداً من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في المباراة.
و فور نهاية التدريبات غادرت بعثة الفريق، متجهة نحو العاصمة الرياض، وتقدمها الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، الذي أظهر جاهزية تامة، خلال التدريب الأخير، للمشاركة بصفة أساسية، و النجم الجزائري رياض محرز والبرازيلي فيرمينيو.
فيما تخلف عن البعثة الإسباني جابري فيجا، العائد من إصابة في المفصل، حيث غاب عن التدريب الأخير قبل المباراة، مكتفياً بتنفيذ تمارين تأهيلية برفقة المعد البدني للفريق.
ويواجه الأهلي ثالث الترتيب برصيد 55 نقطة، مستضيفه الشباب صاحب المركز التاسع بـ41 نقطة على ملعبه في العاصمة الرياض.