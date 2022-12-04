الاتحاد الدولي "beach soccer": أخضر الشاطئية يصعد إلى المركز الـ31 عالميًا

ويعد هذا الترتيب هو الأعلى في تاريخ المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، حيث كان في المركز 114 عام 2019، قبل أن يصعد إلى المركز 98 في 2020، ثم المركز 95 في 2021، فيما أصبح ضمن أفضل 50 منتخبًا في العالم في تصنيف أغسطس الماضي، ليصل إلى المركز 35 في سبتمبر الماضي، ليحقق هذا الشهر أفضل تصنيف بالوصول إلى المركز 31 عالميًا.