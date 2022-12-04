رياضة
الاتحاد الدولي "beach soccer": أخضر الشاطئية يصعد إلى المركز الـ31 عالميًا
ارتفع ترتيب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية 4 مراكز في التصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي (beach soccer) عن شهر نوفمبر، ليتقدم إلى المركز الـ31 عالميًا.
وجاء تقدم تصنيف الأخضر بعد مشاركته في بطولتي القارات الدولية في دبي ونيوم الشهر الماضي، ليصبح بذلك الخامس عربيًا وآسيويًا.
ويعد هذا الترتيب هو الأعلى في تاريخ المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، حيث كان في المركز 114 عام 2019، قبل أن يصعد إلى المركز 98 في 2020، ثم المركز 95 في 2021، فيما أصبح ضمن أفضل 50 منتخبًا في العالم في تصنيف أغسطس الماضي، ليصل إلى المركز 35 في سبتمبر الماضي، ليحقق هذا الشهر أفضل تصنيف بالوصول إلى المركز 31 عالميًا.