بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.. "حراس المرمى" في دوري "يلو" سعوديون

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم مقترحاً بقصر مركز حراسة المرمى على الحراس السعوديين في جميع مباريات دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى بدءاً من الموسم الرياضي 2024-2025.
وأوضحت رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين عبر الحساب الرسمي للدوري في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي اعتمد المقترح المقدم من مجلس إدارة الرابطة بعد إقراره من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
ويأتي ذلك، بعد مضي 7 مواسم على السماح بأن يكون حارس المرمى ضمن اللاعبين الأجانب الذين يحق للأندية التعاقد معهم بدءاً من موسم 2017 ـ 2018.