هدف قاتل يمنح الطائي نقاط الرياض ويُبعده عن مناطق الهبوط

نجح فريق الطائي في استعادة نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه الرياض في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
فقبل الدخول إلى الاستراحة أحرز الطائي هدف الأسبقية حينما خطف بيرنارد مينساه مهاجم الطائي الكرة من المدافع محمد الشويرخ؛ لينفرد بالمرمى، ويراوغ إثرها الحارس، ويضعها بكل ثقة داخل الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.
وأدرك الضيوف التعادل مطلع الشوط الثاني عن طريق عبدالهادي الحراجين الذي استغل خطأ فادحًا من الحارس معتز البقعاوي في لعب الكرة؛ ليتابعها في المرمى الخالي، وذلك عند الدقيقة الـ59.
وشهدت المباراة إشهار الحكم فيصل البلوي البطاقة الحمراء للاعب الرياض عبدالإله الخيبري بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو نتيجة تدخُّله العنيف على لاعب الطائي في الدقيقة الـ52.
وفي الوقت القاتل منحت النيران الصديقة هدف الانتصار الثمين لفريق الطائي بواسطة المدافع خالد الشويع بعد أن وضع الكرة بالخطأ بمرمى فريقه، وذلك في الدقيقة (الـ90+12).
وبهذه النتيجة صعد الطائي ثلاثة مراكز على سُلم الترتيب، وبات في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، في حين تجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.