هدف قاتل يمنح الطائي نقاط الرياض ويُبعده عن مناطق الهبوط

نجح فريق الطائي في استعادة نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه الرياض في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.