الهلال ينهي تحضيراته لملاقاة الخليج.. وسط غياب الثلاثي

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة الوافد الجديد لدوري المحترفين فريق الخليج غدًا الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022 /2023.