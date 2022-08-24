الهلال ينهي تحضيراته لملاقاة الخليج.. وسط غياب الثلاثي

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة الوافد الجديد لدوري المحترفين فريق الخليج غدًا الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022 /2023.
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، شرح خلالها المدير الفني "رامون دياز"عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.
من جانب آخر واصل قائد الفريق "سلمان الفرج" برنامجه التأهيلي، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، فيما أجرى "ياسر الشهراني وميشايل ديلغادو" برنامجيهما التأهيليين بالجري وتدريبات لياقية بالكرة.