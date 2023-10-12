بمشاركة أكثر من 80 رأساً من الجياد.. اختتام بطولة منيفة لجمال الخيل سعودية الأصل والمنشأ

وحققت المهرة "زينة عذبة"، إنتاج مربط عذبة بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ لعمر سنة والميدالية الذهبية، فيما نال المهر "أبان عذبة"، إنتاج مربط عذبة بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ لعمر سنة والميدالية الذهبية بإجماع الحكام للمرة الثانية على التوالي خلال هذا الأسبوع، كما حقق المهر "مهاجر عذبة" إنتاج مربط عذبة بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ لعمر 2-3 سنوات والميدالية الذهبية، وحققت الفرس "منارة عذبة" إنتاج مربط عذبة بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ للمرة الثانية على التوالي خلال هذا الأسبوع وحصدت الميدالية الذهبية بإجماع الحكام.