نيمار يوجّه رسالة لجماهير الهلال عقب ظهوره الأول في الدوري

وقال "نيمار" خلال فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إننى سعيد بظهوري الأول مع الهلال، وبتمريراتي الحاسمة بالمباراة، وسعيد جدًّا بفوز الهلال، نحن معًا وأراكم في المرة المقبلة".