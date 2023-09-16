نيمار يوجّه رسالة لجماهير الهلال عقب ظهوره الأول في الدوري

وجّه النجمُ البرازيلي "نيمار دا سيلفا"، لاعب الهلال، رسالةً إلى جماهير الفريق، عقب ظهوره الأول أمس أمام نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.
وقال "نيمار" خلال فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إننى سعيد بظهوري الأول مع الهلال، وبتمريراتي الحاسمة بالمباراة، وسعيد جدًّا بفوز الهلال، نحن معًا وأراكم في المرة المقبلة".
وعلق اللاعب البرازيلي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "إنني سعيد جدًّا بالظهور الأول وبالفوز، شكرًا للجماهير على التكريم".
وحقّق الهلالُ بقيادة نيمار، مساء أمس، فوزًا كبيرًا على نظيره الرياض بنتيجة "6/ 1"، ليتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.