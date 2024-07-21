الاتحاد يحسم صفقة موسى ديابي بمبلغ خيالي يصل لـ60مليون يورو

وأوضح الصحفي الإيطالي أن الناديين توصلا لاتفاق شفهي حول كافة التفاصيل، ومن المقرر أن تصل قيمة انتقال اللاعب، نحو 60 مليون يورو، شاملة الامتيازات والإضافات في التعاقد.