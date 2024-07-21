رياضة
الاتحاد يحسم صفقة موسى ديابي بمبلغ خيالي يصل لـ60مليون يورو
حسم نادي اتحاد جدة صفقة انتقال الفرنسي موسى ديابي، متوسط ميدان أستون فيلا الإنجليزي، ليدافع عن ألوان الفريق، بدءاً من الموسم الجديد 2024/2025، وفقاً لتقارير إعلامية.
وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، إن صفقة ديابي إلى نادي الاتحاد باتت محسومة.
وأوضح الصحفي الإيطالي أن الناديين توصلا لاتفاق شفهي حول كافة التفاصيل، ومن المقرر أن تصل قيمة انتقال اللاعب، نحو 60 مليون يورو، شاملة الامتيازات والإضافات في التعاقد.
وأشار أن اللاعب الفرنسي وافق على عقد لمدة 5 سنوات يرتدي خلاله قميص نادي الاتحاد، حيث ينتظر مراجعة العقود قبل توقيعه رسمياً عليها .
كما كشف فابريزيو رومانو أن إدارة الاتحاد واصلت المفاوضات مع مانشستر سيتي لحسم صفقة الحارس البرازيلي إيدرسون .