الطائي يعود بالنقاط الثلاث من ميدان الاتفاق

نجح فريق الطائي بالعودة إلى حائل بفوز ثمين على مستضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في ثاني أيام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022/ 2023م.