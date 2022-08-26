الطائي يعود بالنقاط الثلاث من ميدان الاتفاق

نجح فريق الطائي بالعودة إلى حائل بفوز ثمين على مستضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في ثاني أيام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022/ 2023م.
فاجأ فريق الطائي مستضيفه مبكرًا بتسجيله هدف التقدم عن طريق المهاجم الكونغولي جاي مبينزا، مستغلًّا كرة مرتدّة من الحارس البرازيلي باولو فيكتور ليتابعها في الشباك في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء.
رد أصحاب الضيافة لم يتأخر كثيرًا سوى ربع ساعة ليعدل النتيجة بواسطة نجمه محمد الكويكبي من تسديدة أرضية مميزة من داخل منطقة الجزاء، وقف الحارس البرازيلي فيكتور براغا عاجزًا عن منعها من الوصول للشباك.
وفي الشوط الثاني أضاف الطائي ثاني الأهداف عبر اللاعب البديل محمد القنيعان من تسديدة قوية مباغتة فاجأت الجميع بمعانقتها الشباك عند الدقيقة 66.
بهذه النتيجة يضيف الطائي أول ثلاث نقاط لرصيده هذا الموسم ارتقى من خلالها للمركز الثالث مؤقتًا، في حين بقي رصيد الاتفاق من دون أي نقطة في المركز الثالث عشر.