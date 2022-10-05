في 10 ديسمبر المقبل.. انطلاق سباق "نصف ماراثون جدة"

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، اليوم الأربعاء، عن إطلاق موعد سباق "نصف ماراثون جدة"، الذي سيقام يوم السبت العاشر من ديسمبر المقبل في محافظة جدة، بدعم مباشر من وزارة الرياضة وبرنامج جودة الحياة؛ وذلك سعياً لتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والمشاركة في الفعاليات الرياضية، وما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعم غير محدود ومستمر للقطاع الرياضي، وبما يتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة 2030.
وصمّم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ثلاثة مسارات للسباق في "نصف ماراثون جدة" لجميع أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين، فقد خُصصت مسافة النصف الماراثون أي ما يعادل 21.1 كيلومترًا لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومترات لمن هم من سن 17 وفوق، بالإضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومترات للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع.
وحرصاً من الاتحاد على رفع روح التنافس بين المشاركين فقد رُصدت جوائز مالية بقيمة تصل إلى مليون ريال سعودي ستقدم إلى الفائزين بالمراكز المتقدمة، حيث سيكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.
ورحّب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالمشاركين كافة بهذا السباق من جميع دول العالم، متطلعاً لأن يحقق هذا الحدث الرياضي المهم أهدافه في زيادة نسبة ممارسة الرياضة، وبناء مجتمع حيوي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المملكة وخلال الأعوام القليلة الماضية، تمكنت من إحراز تقدم كبير، نحو تحقيق هدفها، لتصبح إحدى أهم الوجهات الرياضية في العالم، مرجعاً ذلك إلى توفيق الله أولاً ثم دعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله.
فيما أوضح الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أن أحد الأهداف الحالية في المملكة هو خلق فرص رياضية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع لتحدي أنفسهم ولتمكينهم من ممارسة النشاط البدني.
وقال: "شهدنا ردود فعل إيجابية واسعة على فعالياتنا الرياضية، كان منها نجاح ماراثون الرياض، مما جعلنا نعمل على تخصيص نصف ماراثون جدة، والذي سيكون شاملًا لجميع أفراد المجتمع".
وأضاف: "يأتي هذا الاهتمام من الاتحاد لهذه الفعالية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، الذي يتطلع إلى جذب المزيد من المشاركين في ممارسة الأنشطة البدنية، ما يعد ذلك أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة البدنية ولضمان دعم جميع شرائح مجتمعنا في السعي لعيش حياة أكثر صحة وتوازن، وبهذه المناسبة أدعو الجميع للمشاركة في سباق نصف ماراثون جدة".
منطقة ترفيهية
وسيفتتح الاتحاد السعودي للرياضة للجميع منطقة ترفيهية "قرية الماراثون"، قبل انطلاق السباق بيوم واحد، تتيح لجميع المشاركين والزائرين الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية المصاحبة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للمأكولات والمشروبات والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى.
برامج تدريب
كما تقدم هذه النسخة من الماراثون، عدة برامج تدريبية مخصصة سيتم جدولتها وإعلانها لاحقاً عبر الموقع الإلكتروني للماراثون ومنصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الراغبين بالمشاركة في هذا الحدث، إذ يشكل سباق "نصف ماراثون جدة" جزءًا مهمًا من برنامج جودة الحياة، ومبادرة "مجتمع حيوي"، التي تشمل إقامة المزيد من البرامج والأنشطة لتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية في المملكة، كما سيفتح التسجيل لسباق "نصف ماراثون جدة" خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر الموقع الرسمي للسباق.
الجدير بالذكر أن إطلاق سباق "نصف ماراثون جدة" يأتي بعد النجاح الذي حققه "ماراثون الرياض"، والذي يعد أول ماراثون كامل يتم تنظيمه في المملكة، حيث أطلق في وقت سابق من العام الجاري، خلال المدة من 4 إلى 5 مارس 2022، واستقطب السباق، الذي يبلغ طول مساره 42 كلم، أكثر من 10.000 مشارك من جميع أنحاء العالم.