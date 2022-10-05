في 10 ديسمبر المقبل.. انطلاق سباق "نصف ماراثون جدة"

ورحّب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالمشاركين كافة بهذا السباق من جميع دول العالم، متطلعاً لأن يحقق هذا الحدث الرياضي المهم أهدافه في زيادة نسبة ممارسة الرياضة، وبناء مجتمع حيوي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المملكة وخلال الأعوام القليلة الماضية، تمكنت من إحراز تقدم كبير، نحو تحقيق هدفها، لتصبح إحدى أهم الوجهات الرياضية في العالم، مرجعاً ذلك إلى توفيق الله أولاً ثم دعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله.