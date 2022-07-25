انطلاق معسكر أخضر البلياردو في الرياض

انطلق اليوم الاثنين بمدينة الرياض المعسكر التجمعي للمنتخب الأول للبلياردو وكذلك منتخب الناشئين للبلياردو وهو المعسكر التطويري الأول ضمن برنامج المنتخب 2022 م ويستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري.
ويضم المنتخب الأول 10 لاعبين هم" محمد العيد وجهاد السنان من نادي مضر، محمد العتيبي وقاعد العتيبي من نادي الشباب، يوسف الخليوي من نادي الفتح وهشام السهو من نادي القلعة، ومحمد الشايجي من نادي الاتفاق، وأحمد آل جبار وعامر عسيري من نادي ضمك، وسعد الدريس نادي قرية عليا.
فيما يضم المعسكر 8 لاعبين لمنتخب الناشئين هم:" فارس آل مدن ورضا آل مدن من نادي مضر وخالد الشمردل ونواف الشمردل ومشاري الشمردل من نادي الفتح وخالد الغامدي والوليد المضيان من نادي القادسية وعبد الرحمن الموسى من نادي الشباب" ويشرف فنيًا على المعسكر مدرب المنتخب منصور الخنفري ويساعده المدرب عبد الرحمن العمار.
ويحظى المعسكر بمتابعة واهتمام رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري الذي اعتمد في الأيام الماضية العديد من القرارات كان في مقدمتها برامج المنتخبات للفترة المقبلة.