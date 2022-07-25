انطلاق معسكر أخضر البلياردو في الرياض

ويضم المنتخب الأول 10 لاعبين هم" محمد العيد وجهاد السنان من نادي مضر، محمد العتيبي وقاعد العتيبي من نادي الشباب، يوسف الخليوي من نادي الفتح وهشام السهو من نادي القلعة، ومحمد الشايجي من نادي الاتفاق، وأحمد آل جبار وعامر عسيري من نادي ضمك، وسعد الدريس نادي قرية عليا.