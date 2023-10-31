‬311 موهبة كروية ترتقي للأندية.. "مراكز التدريب الإقليمية".. 365 يومًا وقفزات وطنية

وشهد الموسم الماضي من مراكز التدريب الإقليمية مشاركة 3556 لاعبًا تم قبول 1055 منهم، قبل أن يتمكّن 311 لاعبًا من تخطي كل الاختبارات لتنتقل هذه المواهب من مراكز التدريب إلى الأندية.