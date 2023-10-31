‬311 موهبة كروية ترتقي للأندية.. "مراكز التدريب الإقليمية".. 365 يومًا وقفزات وطنية

حققت مراكز التدريب الإقليمية قفزات ملموسة خلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، حيث أسهمت في انتقال 311 موهبة من منسوبي المراكز إلى الأندية الرياضية تمهيدًا لبدء مسيرتهم الكروية.
وتعد مراكز التدريب الإقليمية إحدى أهم مبادرات إدارة البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب، ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي لتطوير أكثر من 4 آلاف لاعب بحلول عام 2025.
وشهد الموسم الماضي من مراكز التدريب الإقليمية مشاركة 3556 لاعبًا تم قبول 1055 منهم، قبل أن يتمكّن 311 لاعبًا من تخطي كل الاختبارات لتنتقل هذه المواهب من مراكز التدريب إلى الأندية.
وأقيمت فعاليات مراكز التدريب الإقليمية في 17 مدينة عبر 28 مركزًا تدريبيًا، حيث جاءت مراكز: مكة، تبوك، ينبع، القصيم والعلا في صدارة المراكز التي قدمت أكبر عددٍ من اللاعبين للأندية.
ويشرف على المراكز مدربين وطنيين متخصصين يعملون على تطوير واكتشاف المواهب وهي ضمن برامج الاتحاد لتطوير المواهب، والتي ضمن استراتيجية تحول كرة القدم التي أطلقت عام 2021.
يُذكر أن مراكز التدريب الإقليمية للموسم الحالي 2023-2024 تجرى عبر مرحلتين، الأولى بدأت 10 سبتمبر للمواليد من 2008-2011، على أن تقام المرحلة الثانية في 1 نوفمبر المقبل للمواليد من 2012-2014، علمًا بأن الموسم الحالي يستمر حتى يوليو 2024.