قنوات عالمية من مختلف القارات تنقل مباراة النصر والباطن

أعلن نادي النصر أن قنوات تلفزيونية من كافة قارات العالم ستنقل مباشرة مباراته مع ضيفه الباطن والمقررة اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023م.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة فيها صورة لجميع القنوات الناقلة للمباراة ارفقها بالقول: "اقتـرب وقت المباراة وأنظار العالم تتجه نحو الرياض.. تعـرّف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن من كافة قارات العالم".
وبات بث دوري "روشن" السعودي للمحترفين يصل إلى 150 دولة من مختلف قارات العالم (آسيا، أفريقيا، أمريكا، أوروبا)، منذ انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر.
كما أن البث ارتفع أكثر من سبعة أضعاف عن السابق، وأصبح يغطي مختلف القارات، وقد وفرت رابطة الدوري المحترفين بثاً مجانيًا باللغة الإنجليزية عبر منصة "تويتر" في الدول التي لم يصلها البث.
يشار أن البث يشمل نقل مباراتين مباشرة في كل أسبوع، بالإضافة إلى ملخصات لمباريات الجولة تبلغ مدتها دقيقتين وملخص مطول باللغات العربية والإنجليزية والبرتغالية لجميع أحداث الجولة يصل إلى 22 دقيقة.
يذكر أن القنوات العالمية بدأت بنقل مواجهات دوري روشن السعودي بدءاً من مباراة النصر والاتفاق التي أقيمت ضمن الجولة الـ14، وذلك بعد تعاقد النصر مع رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.