قنوات عالمية من مختلف القارات تنقل مباراة النصر والباطن

كما أن البث ارتفع أكثر من سبعة أضعاف عن السابق، وأصبح يغطي مختلف القارات، وقد وفرت رابطة الدوري المحترفين بثاً مجانيًا باللغة الإنجليزية عبر منصة "تويتر" في الدول التي لم يصلها البث.