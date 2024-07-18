"المسابقات" تعلن عن مواعيد الجولتين الأولى والثانية من دوري روشن 2024 / 2025

وبناءً على المعايير أعلاه، تفتتح مباريات الموسم الجديد بثلاثة لقاءات يوم الخميس 22 أغسطس، يستضيف التعاون ضيفه الفيحاء في أولى المباريات عند السابعة وعشر دقائق، ويحل نادي الرياض ضيفًا على نادي الوحدة في التاسعة مساء، بينما يتواجه النصر والرائد في التوقيت ذاته. وتستمر مباريات الجولة الأولى يوم الجمعة باستضافة ضمك للخليج عند السابعة وعشر دقائق، يليها لقاءا القادم الجديد العروبة مع مستضيفه الأهلي والقادسية أمام الفتح حيث ينطلقان عند التاسعة مساء. ويشهد يوم السبت 24 أغسطس ثلاث مواجهات في ختام الجولة الأولى، يحل الاتحاد ضيفًا على الخلود عند السابعة وعشر دقائق، ويواجه حامل اللقب نادي الهلال مستضيفه الأخدود عند التاسعة بينما يستقبل الشباب منافسه الاتفاق في التوقيت نفسه.