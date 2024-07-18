"المسابقات" تعلن عن مواعيد الجولتين الأولى والثانية من دوري روشن 2024 / 2025

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس 18 يوليو 2024، عن مواعيد إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية من دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025.
وفي التفاصيل، أخذت إدارة المسابقات في الاعتبار المعايير التالية عند جدولة المباريات، مع العلم أنها قابلة للتعديل بناء على العوامل الخارجية المرتبطة بالمسابقات الأخرى والظروف القاهرة.
وتقرر إقامة مباريات كل جولة على مدار ثلاثة أيام، وإقامة ثلاث مباريات في كل يوم.
وفي مواقيت الصلاة: تم تحديد موعدين لبداية المباريات خلال أشهر الصيف، حيث تبدأ مباريات الفترة الثانية عند التاسعة مساء، بينما يعتمد توقيت انطلاقة المباراة الأولى على توقيت صلاة المغرب وأذان العشاء، على أن تبدأ المباريات بين السادسة والنصف، والسابعة والنصف مساء.
وبناءً على المعايير أعلاه، تفتتح مباريات الموسم الجديد بثلاثة لقاءات يوم الخميس 22 أغسطس، يستضيف التعاون ضيفه الفيحاء في أولى المباريات عند السابعة وعشر دقائق، ويحل نادي الرياض ضيفًا على نادي الوحدة في التاسعة مساء، بينما يتواجه النصر والرائد في التوقيت ذاته. وتستمر مباريات الجولة الأولى يوم الجمعة باستضافة ضمك للخليج عند السابعة وعشر دقائق، يليها لقاءا القادم الجديد العروبة مع مستضيفه الأهلي والقادسية أمام الفتح حيث ينطلقان عند التاسعة مساء. ويشهد يوم السبت 24 أغسطس ثلاث مواجهات في ختام الجولة الأولى، يحل الاتحاد ضيفًا على الخلود عند السابعة وعشر دقائق، ويواجه حامل اللقب نادي الهلال مستضيفه الأخدود عند التاسعة بينما يستقبل الشباب منافسه الاتفاق في التوقيت نفسه.
أما الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2024-2025 تفتتح يوم الثلاثاء 27 أغسطس بمواجهة الفتح مع الأهلي عند السادسة و45 دقيقة مساء، ولقاءا الرائد مع القادسية، والفيحاء مع النصر عند التاسعة مساء. وتتواصل مجرياتها يوم الأربعاء بمباراة الاتفاق مع الأخدود عند السادسة و45 دقيقة، تتبعها مواجهتا الهلال مع ضمك، والوحدة مع العروبة عند التاسعة مساء. وتختتم الجولة الثانية بثلاث مباريات يوم الخميس 29 أغسطس، يلتقي الرياض بالخلود عند السادسة و55 دقيقة، ويستضيف نادي الخليج نادي الشباب عند التاسعة، ويحل التعاون ضيفًا على الاتحاد في الموعد ذاته.
ويتم الإعلان عن أيام ومواعيد الجولات الست التالية (من الجولة 3 حتى الجولة 8) بعد التعرف على جدول مباريات أندية دوري روشن السعودي في البطولات الآسيوية.