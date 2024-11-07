الرياض والدمام تحتضنان اختتام المرحلة الأولى من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (A)

اختتمت المرحلة الأولى من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (A) والتي نظمها الاتحاد السعودي ممثلًا بالإدارة الفنية في مدينتي الرياض والدمام على مدى 5 أيام، بمشاركة 39 مدربًا وطنيًا.
وقدّم الدورة المحاضرون الوطنيون: خالد القروني وفهد مدهش في الرياض، وسمير هلال وأحمد حلوي في الدمام.
وشهدت الدورة شرحًا نظريًا لأساليب التدريب الحديثة والجوانب الفنية والبدنية، بالإضافة لتطبيقات واختبارات نظرية وعملية للمدربين المشاركين.
من جهته، قدّم المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارجيت شكره وتقديره لنادي المطوع في الرياض على حفاوتهم وحسن استضافتهم لهذه الدورة.
يُذكر أن دورة الرخصة الآسيوية (A) ستقام على 5 مراحل، حيث ستكون المرحلة الثانية في 17 إلى 21 نوفمبر الجاري.