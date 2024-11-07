الرياض والدمام تحتضنان اختتام المرحلة الأولى من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (A)

اختتمت المرحلة الأولى من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (A) والتي نظمها الاتحاد السعودي ممثلًا بالإدارة الفنية في مدينتي الرياض والدمام على مدى 5 أيام، بمشاركة 39 مدربًا وطنيًا.