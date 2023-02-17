39 قناة تلفزيونية عالمية تنقل مباراة النصر والتعاون

يذكر أن القنوات العالمية بدأت بنقل مواجهات دوري روشن السعودي بدءاً من مباراة النصر والاتفاق التي أقيمت ضمن الجولة الـ14، وذلك بعد تعاقد النصر مع رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.