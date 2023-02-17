39 قناة تلفزيونية عالمية تنقل مباراة النصر والتعاون

أعلن نادي النصر أن 39 قناة تلفزيونية في كافة قارات العالم ستتولى نقل مباشر لمباراته مع ضيفه التعاون والمقررة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنظار العالم تتجه .. أينمـا يكون العالمي ..أكثر من 39 قناة في كافة قارات العـالـم .. تنقـل مباراة النصر اليوم أمام التعـاون".
وبات بث دوري "روشن" السعودي للمحترفين يصل إلى أكثر من 150 دولة حول العالم منذ انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر.
يذكر أن القنوات العالمية بدأت بنقل مواجهات دوري روشن السعودي بدءاً من مباراة النصر والاتفاق التي أقيمت ضمن الجولة الـ14، وذلك بعد تعاقد النصر مع رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.